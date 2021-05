Awoniyi und Dajaku zurück im Union-Training: Kruse dosiert

Taiwo Awoniyi hat am Dienstag nach seiner Oberschenkelverletzung das Training beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin wieder aufgenommen. Der 23 Jahre alte Angreifer aus Nigeria hatte seit Mitte Februar gefehlt und unterzog sich im zweiten Teil der Trainingseinheit unter Aufsicht von Fitnesstrainer Martin Krüger einem härteren Lauftest. Ob die Leihgabe des FC Liverpool schon im Kader für das kommende Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stehen wird, ist noch offen. Es ist aber damit zu rechnen, dass der bisher fünf Mal erfolgreiche Torschütze in dieser Saison noch zum Einsatz kommen kann.

Kurz vor dem Ende des Trainings betrat auch Leon Dajaku nach langer Pause den Trainingsplatz. Die Leihgabe von Bayern München hatte zuletzt mit einer Sprunggelenksverletzung und einer Corona-Erkrankung zu kämpfen und absolvierte Übungen unter der Leitung von Reha-Trainer Christopher Busse. Allerdings wird in dieser Saison nicht mehr mit Einsätzen des Offensivmannes gerechnet.

Auch einige andere Union-Profis trainierten am Dienstag teilweise individuell. Stürmer Max Kruse wirkte nach seiner Oberschenkelverletzung im Heimspiel gegen Werder Bremen (3:1) nur dosiert mit. Für den Ex-Nationalspieler sollte es am Wochenende aber für einen Einsatz reichen. Mittelfeldmann Grischa Prömel arbeitete nur im Kabinenbereich.