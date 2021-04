Union-Ziel: Mit Heimsieg an Europapokalplätzen dranbleiben

Der 1. FC Union Berlin will mit einem Heimsieg gegen den SV Werder Bremen heute seine Chancen auf einen internationalen Startplatz in der nächsten Saison wahren. Daheim im Stadion An der Alten Försterei ist die Mannschaft von Trainer Urs Fischer seit mittlerweile 14 Spielen ungeschlagen. Die bisherigen Duelle zwischen Union und Werder endeten in der Fußball-Bundesliga allerdings immer mit Siegen der Gästemannschaft. Fischer rechnet auch wieder mit einem schwierigen Spiel. «Es wird um jeden Zentimeter gehen», prophezeite der Union-Trainer. Die Bremer kassierten zuletzt sechs Niederlage nacheinander und stecken mitten im Abstiegskampf.

