Union-Routinier Gentner: «Keine Gedanken» über Europa

Alle Gedanken an die ganz große europäische Überraschung mit dem 1. FC Union sind für Routinier Christian Gentner nur zweitrangig. «Der Klassenerhalt ist eingetütet, das macht die Saison schon jetzt herausragend», betonte der erfahrene Profi des Berliner Fußball-Bundesligisten vor der Partie gegen seinen Ex-Club VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Sechs Spiele vor dem Saisonende stehen die Eisernen in der Tabelle mit 40 Punkten auf Platz sieben und haben weiter Aussichten auf einen internationalen Startplatz. Für Union soll das aber keine Belastung sein, machte Gentner am Mittwoch in einer Medienrunde deutlich: «Es ist großartig, dass wir aus der Situation befreit aufspielen können.»