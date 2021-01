Thuram zurück in Gladbachs Startelf - Vier Wechsel bei Union

Marcus Thuram kehrt nach seiner Spuck-Attacke und fünf Spielen Sperre in die Starelf von Borussia Mönchengladbach zurück. Trainer Marco Rose bietet den 23-Jährigen, der in der vergangenen Woche schon ein Kurz-Comeback beim Sieg gegen Dortmund (4:2) gegeben hatte, in der Begegnung beim 1. FC Union Berlin am Samstag von Beginn an auf. Während auch Hannes Wolf starten darf, fehlen Florian Neuhaus und Lars Stindl in der Anfangsformation.

Union-Coach Urs Fischer nimmt im Vergleich zur 1:2-Niederlage vor einer Woche beim FC Augsburg gleich vier Wechsel vor. Cedric Teuchert, Christian Gentner, Nico Gießelmann und Julian Ryerson dürfen von Anfang an ran. Dafür fehlen neben dem gesperrten Kapitän Christopher Trimmel auch die angeschlagenen Sheraldo Becker und Grischa Prömel sowie Christopher Lenz, der gar nicht im Kader steht. Die Berliner wollen nach zuletzt zwei Niederlagen nacheinander wieder gewinnen, Gladbach ist bereits seit fünf Begegnungen ungeschlagen.