Union-Trainer zieht positive Halbzeitbilanz

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin hat seinem Team ein gutes Halbjahreszeugnis ausgestellt. «Wir konnten in allen Bereichen zulegen», sagte der Schweizer trotz der zwei Niederlagen in Leipzig (0:1) und Augsburg (1:2) in der vergangenen Woche, «wir sind auf dem richtigen Weg.»

Fischer lobt die verbesserte Organisation auf dem Platz sowie das gestiegene Selbstbewusstsein, dass seine Spieler auch bedingt durch die guten Ergebnisse zeigen: «Wir trauen uns auch zu, spielerische Lösungen zu finden, spielen aber auch den Mix mit langen Bällen.»

Allerdings sieht sich der Trainer noch nicht am Ende, sondern fordert seine Spieler auf, sich kontinuierlich zu verbessern. «Es gilt weiterhin, Schritte zu machen. Wir sind noch nicht am Ziel.»