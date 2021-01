Bericht: Union Berlins Hübner nicht schwerer verletzt

Fußballprofi Florian Hübner vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin hat sich im Training am Montag offenbar doch keine schwerere Verletzung zugezogen. Wie der «Kicker» am Mittwoch wenige Stunden vor dem Spiel bei RB Leipzig berichtete, soll es sich bei dem 29-Jährigen wohl lediglich um eine stärkere Prellung handeln. Nach Informationen des Fachmagazins sei zunächst eine Fuß-Fraktur befürchtet worden. Ob Hübner in Leipzig im Kader steht, ist offen.

Abwehrspieler Hübner hatte sich laut Trainer Urs Fischer am Montagvormittag bei «einem heftigen Zweikampf verletzt». Anschließend war er zu einer Untersuchung in die Berliner Charité gebracht worden. Die «Eisernen» teilten bislang noch keine Diagnose mit.

Am Wochenende hatten Rassismus-Vorwürfe um Hübner und ein heftiger Streit mit Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen für viel Aufsehen gesorgt. Die Situation wird vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ein Nachspiel haben. Der DFB-Kontrollausschuss hat bereits angekündigt, die Vorwürfe zu untersuchen.