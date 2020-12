Heimsieg für Union: 2:1 gegen Dortmund

Die Konkurrenz reibt sich weiter verwundert die Augen, der Underdog aus Berlin-Köpenick aber bleibt bodenständig.

«Sehr gut, dass es die Mannschaft auch ohne Zuschauer geschafft hat, einen der Großen zu schlagen», sagte Union-Manager Oliver Ruhnert am Tag nach dem 2:1-Heimsieg gegen den Champions-League-Achtelfinalisten Borussia Dortmund. Die «Eisernen» haben in den ersten 13 Runden der Fußball-Bundesliga nun schon 21 Punkte eingesammelt. Das sind gleich fünf mehr als in der Vorsaison als Aufsteiger zu dem Zeitpunkt.