Fischer vor BVB: Nur kurz an 3:1 denken

Der verletzte Max Kruse durfte sich über seinen persönlichen Sieg schon vor dem Duell der Eisernen mit Borussia Dortmund freuen. Seine Kollegen vom Überraschungsclub 1. FC Union wollen zum Start des 13. Spieltages versuchen, den Coup aus der Vorsaison zu wiederholen. Da siegten die Berliner als Aufsteiger gegen den Favoriten BVB mit 3:1 - es war der erste Sieg von Union in der Fußball-Bundesliga überhaupt. «Zurückdenken schon, aber nicht lange», sagte Trainer Urs Fischer am Donnerstag.

«Es ist gut für uns. Es sind noch einige Spieler mit dabei, die damals auf dem Platz waren. Das hilft dir ein bisschen. Aber es ist eine neue Situation, eine neue Meisterschaft», betonte Fischer. Ein ganz entscheidender Unterschied: Anders als im August 2019, als die Stimmung im voll besetzten Stadion An der Alten Försterei grandios war, ist es dieses Mal wegen der Corona-Pandemie ein Geisterspiel.

Auch die kurzfristig vereinbarte Live-Übertragung am Freitagabend (20.30 Uhr) im frei zugänglichen ZDF ändert an der Einstellung der Unioner nichts. «Am Schluss geht es hier um Punkte», betonte Fischer. Mit einem Sieg könnte sein Team bis auf einen Zähler an den Tabellen-Vierten BVB heranrücken.