FIFA entscheidet pro Kruse: Gehaltsnachzahlung soll kommen

Im Rechtsstreit zwischen Max Kruse und seinem ehemaligen Club Fenerbahce Istanbul hat der Weltverband FIFA jetzt für den Fußballprofi des 1. FC Union Berlin entschieden. Nach dpa-Informationen ist die Millionenforderung des türkischen Clubs vom Tisch, Kruse kann sogar mit einer Gehaltsnachzahlung rechnen.

Kruse kuriert derzeit einen Muskelfaserriss aus, den sich der 32-Jährige im Berliner Derby gegen Hertha BSC zugezogen hatte. Der Stürmer hat mit sechs Treffern und fünf direkten Tore-Vorbereitungen maßgeblichen Anteil daran, dass die Eisernen in ihrer Saison zwei nach dem Aufstieg die Konkurrenz überraschen. Union steht vor dem nächsten Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) gegen Dortmund in der Tabelle als Sechster nur vier Punkte hinter dem Vierten BVB.