Union im Duell der Überraschungsteams

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin reist zum punktgleichen Tabellennachbarn VfB Stuttgart. Der Aufsteiger wie auch Union haben an den ersten elf Spieltagen für Überraschungen gesorgt.

AUSGANGSLAGE: Während Union am Samstag den Bayern ein 1:1 abtrotzte, hatte der Aufsteiger Borussia Dortmund in dessen Stadion mit 5:1 deklassiert. Die punktgleichen Tabellennachbarn auf den Plätzen sechs und sieben sind nur durch einen Treffer in der Tordifferenz getrennt. Stuttgart ist in seinen bisherigen fünf Heimspielen noch sieglos bei drei Remis und zwei Niederlagen, Union hat in fünf Auswärtsspielen schon zwei Mal die volle Punktzahl abgeräumt und nur einmal verloren.