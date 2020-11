Union spielt am 22. Dezember im Pokal gegen Paderborn

Die Partie wird am 22. Dezember 2020 um 20:45 Uhr im Stadion An der Alten Försterei angepfiffen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund nach der genauen Terminierung der Spiele am Freitag bekannt. Bundesligist Union hatte sich in der 1. Runde mit 1:0 nach Verlängerung beim Zweitligisten Karlsruher SC durchgesetzt. Hertha BSC war zum Auftakt durch ein 4:5 bei Eintracht Braunschweig ausgeschieden.