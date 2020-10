Kein Schlotterbeck-Duell: Union erwartet starke Freiburger

Ein Duell Schlotterbeck kontra Schlotterbeck wird es am Samstag in der Fußball-Bundesliga nicht geben. Denn Nico Schlotterbeck vom 1. FC Union, der von den Berlinern für ein Jahr vom SC Freiburg ausgeliehen wurde, wird die Partie An der Alten Försterei wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel verpassen. «Nico Schlotterbeck hat auf dem Platz schon wieder für sich allein trainiert. Für das Spiel gegen Freiburg wird es aber ganz sicher nicht reichen», erklärte Union-Trainer Urs Fischer.

© dpa

So kann maximal Bruder Keven Schlotterbeck dabei sein - für Freiburg. Der hatte in der Vorsaison als Leihspieler mit 23 Einsätzen Anteil am Klassenverbleib der Köpenicker. Beim SC ist er derzeit allerdings keine Stammkraft.

Beide Teams haben nach vier Runden ordentliche fünf Zähler auf dem Konto. «Es wird ein ganz schwieriges Spiel. Freiburg besitzt auch sehr viel Mentalität und Biss», sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel vor dem Aufeinandertreffen. Den trainingsfreien Dienstag konnten die Berliner Profis erst einmal noch genießen. Am Mittwoch beginnt die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen die Freiburger.

Eine Freiburger Vergangenheit besitzt Union-Angreifer Max Kruse, zuletzt wegen eines Barbesuchs in Berlin gerügt. In der Saison 2012/13 absolvierte der Offensivmann 34 Erstliga-Begegnungen für die Breisgauer, schoss elf Tore. Schon damals wurde die Mannschaft vom heutigen Trainer Christian Streich betreut. Nach einer Saison in Freiburg zog Kruse weiter zu Borussia Mönchengladbach.