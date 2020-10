Luthe oder Karius: Wer steht bei Union auf Schalke im Tor?

Der 1. FC Union Berlin tritt heute (18. Oktober 2020, 18 Uhr) bei Schalke 04 vor einer Mini-Kulisse an. Wegen der Corona-Pandemie sind nur 300 Zuschauer dabei. Schalke vergab die Tickets auch an Mitarbeiter systemrelevanter Berufe.

Union siegte vor der Länderspielpause mit 4:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 und damit so hoch wie noch nie in der Bundesliga. Mit Rang neun ergatterten die Eisernen erstmals in ihrer kurzen gesamtdeutschen Erstliga-Historie einen einstelligen Tabellenplatz. Schalke steht als punktloser Tabellenletzter und nach 19 Bundesligapartien ohne Sieg hintereinander unter Zugzwang.