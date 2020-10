Karius-Debüt bei Union mit Verspätung, Gegentor und Sieg

Mit einem zu Null hat es beim Debüt von Torwart Loris Karius beim 1. FC Union nicht geklappt. Dafür feierten die Eisernen beim ersten Spiel des 27-Jährigen im Union-Trikot einen überzeugenden 4:1 (1:0)-Sieg am Donnerstagabend im Stadion An der Alten Försterei gegen den Zweitligisten Hannover 96. Die Partie hatte mit rund einer Viertelstunde Verspätung begonnen.

Akaki Gogia brachte den gastgebenden Fußball-Bundesligisten durch einen Foulelfmeter in der 26. Minute in Führung: frech chippte er den Ball in die Tormitte. Hannovers Keeper Michael Esser hatte sich vor 1795 Zuschauern zuvor schon für eine Ecke entschieden.