Joshua Mees wechselt von Union Berlin zu Holstein Kiel

Offensivspieler Joshua Mees wechselt vom 1. FC Union zum Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Das teilte der Berliner Bundesligist am Montag wenige Stunden vor dem Ende der Transferzeit mit. Mees spielte seit 2018 für die Eisernen und war im Vorjahr auch an den Aufstiegsspielen gegen den VfB Stuttgart (2:2/0:0) beteiligt. Zuletzt hatte der 24-Jährige kaum noch Chancen im Team von Trainer Urs Fischer. Am vergangenen Freitag stand er beim 4:0 gegen Mainz 05 nicht mehr im Kader.

© dpa

«Es war Joshuas Wunsch, mehr Spielpraxis bekommen zu können. Aufgrund der Konkurrenzsituation in unserem Kader haben wir diesem Anliegen entsprochen. Wir verlieren Josh sehr ungern, da er sich trotz diverser Verletzungen immer wieder zurückgekämpft hat und fester Bestandteil unseres Kaders in den letzten beiden erfolgreichen Spielzeiten war», wurde Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert in einer Club-Mitteilung zitiert.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr