1. FC Union Berlin mehrere Wochen ohne verletzten Gentner

Der 1. FC Union Berlin muss mehrere Wochen ohne seinen Routinier Christian Gentner auskommen. Der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler falle wegen einer Verletzung an der Wade aus, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Gentner hatte sich die Blessur beim Saisonauftakt am Samstag gegen den FC Augsburg (1:3) ohne gegnerische Einwirkung zugezogen. Er musste nach 25 Minuten ausgewechselt werden. Über die genaue Art der Verletzung machten die Eisernen keine Angaben.

© dpa

Gentner war im Vorjahr vom VfB Stuttgart zu Union gewechselt und hatte maßgeblichen Anteil am Klassenverbleib. Anschließend hatte er seinen Vertrag verlängert.

Außer Gentner fehlt den Berlinern derzeit Stürmer Anthony Ujah wegen anhaltender Knieprobleme. Neuzugang Keita Endo soll nach seiner Oberschenkelblessur bald wieder fit sein. Top-Transfer Max Kruse arbeitet an seiner Fitness. Gegen Augsburg reichte die Kraft des Ex-Nationalspielers nur für rund 20 Minuten Spielzeit nach seiner Einwechslung in der 71. Minute.

