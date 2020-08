Union-Kapitän Trimmel: Neuzugang Kruse «muss man Zeit geben»

Kapitän Christopher Trimmel sieht Neuzugang Max Kruse beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union nicht in einer besonderen Drucksituation. «Er hat jetzt lange nicht gespielt, es wäre unfair zu sagen, er muss vom ersten Spiel an zeigen, was er kann», sagte der Österreicher in einem am Freitag veröffentlichen Interview des Fernsehsenders rbb. Trimmel habe sich im Sommer über jeden neuen Spieler im Kader der Eisernen gefreut, betonte der 33-Jährige: «Ich bin fest davon überzeugt, dass sie uns weiterhelfen werden. Auch Spielern wie Max Kruse muss man aber Zeit geben.»

© dpa

Der ehemalige Nationalspieler Kruse berichtete bei Instagram am Donnerstagabend derweil, dass er immer noch Schmerzen habe, aber Teile des Mannschaftstrainings bereits mitmacht. «Ich hoffe, den nächsten Schritt bald machen zu können», sagte der 32-Jährige, der zuletzt bei Fenerbahçe Istanbul in der Türkei gespielt hatte. Zum Saisonstart wolle er wieder völlig fit sein, laboriert derzeit aber noch an den Folgen einer Sprunggelenkverletzung.

Union startet am 12. September im DFB-Pokal beim Karlsruher SC in die neue Spielzeit. Am 19. September kommt der FC Augsburg zum Bundesligaauftakt ins Stadion An der Alten Försterei.

