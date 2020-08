Luthe zur Rolle des Stammkeepers: Mache mir keine Gedanken

Neuzugang Andreas Luthe beansprucht die Rolle der Nummer eins im Tor des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin zumindest öffentlich noch nicht für sich. «Ich mag mir nie so richtig Gedanken darüber machen, wie meine Chancen stehen. Dieses ganze Statusdenken, da sträubt sich alles bei mir», sagte der 33-Jährige dem «Kicker».

Er könne «nur versuchen, so schnell wie möglich ins Team reinzufinden, mich an die Abläufe zu gewöhnen», antwortete Luthe auf die Frage, ob er als Stammtorwart geholt wurde und ergänzte: «Ich habe nicht so viele Vereine in meiner Karriere gehabt, bin also kein Spezialist darin, mich jedes Jahr auf ein neues Umfeld einzulassen. Das ist eine Herausforderung für mich, die ich aber gerne annehme.»