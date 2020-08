100 Jahre Stadion an der Alten Försterei: Union feiert ohne Gäste

100 Jahre in 60 Sekunden. Mit einem Video-Clip im Internet hat Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin den 100. Geburtstag seines Stadions An der Alten Försterei gefeiert.

Am 7. August 1920 fand im damals neu erbauten Sportpark Sowada ein Freundschaftsspiel zwischen der SC Union Oberschöneweide und dem damaligen deutschen Meister 1. FC Nürnberg statt, erinnerten die Eisernen zudem auf ihrer Homepage. Die Franken gewannen das Spiel vor 7000 Zuschauern gegen den damals noch in blauen Trikots spielenden Union-Vorgänger mit 2:1.

Das Stadion-Jubiläum ist auch Bestandteil des neuen roten Heim-Trikots der Köpenicker das am Freitag (07. August 2020) offiziell vorgestellt wurde. Im Nackenbereich ist in weiß «100 Jahre Stadion an der Alten Försterei» eingestickt. Die nächste Partie in der Arena ist der Test der Unioner am kommenden Mittwoch gegen Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers - wegen der Corona-Pandemie ohne Fans.