Union Berlin dementiert Spekulationen um Kruse-Verpflichtung

Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert hat eine angeblich feststehende Einigung des 1. FC Union Berlin mit dem ehemaligen Nationalspieler Max Kruse dementiert. «Das wird weder heute, noch morgen, noch übermorgen der Fall sein. Wir kommentieren auch keine Personalien», sagte Ruhnert am Donnerstag den Online-Ausgaben der «Bild» und «B.Z.».

Zuvor hatten die Zeitungen über neue Gerüchte um einen Vertrag für den 32-Jährigen bei den Eisernen berichtet. Angeblich soll Kruse auch schon beim individuellen Training in der Hauptstadt gesehen worden sein. Auf seinem privaten Instagram-Kanal antwortete der Angreifer am Donnerstag mit Ironie darauf: «Gutes Wetter hier in «Berlin»», schrieb Kruse zu einem Video, das ihn am Pool im Urlaub auf Ibiza zeigen soll. Kruses Berater kommentierte die Berichte nicht.