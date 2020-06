Fischer: Verantwortungsvoller Umgang mit Schmerzmitteln

Union-Trainer Urs Fischer sieht beim Berliner Aufsteiger-Club einen verantwortungsvollen Umgang mit Schmerzmitteln. «Ich glaube, dass wir das sehr pflichtbewusst bei uns angehen. Schmerzmittel liegen bei uns nicht auf dem Tisch, die man einfach nehmen kann. Unsere medizinische Abteilung ist da sehr vorsichtig», sagte der Schweizer bei einer Video-Pk des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag.

Union-Profi Neven Subotic hatte in einer am Dienstag ausgestrahlten ARD-Dokumentation über sorglose Verwendung von Schmerzmitteln im Profi-Fußball berichtet, dabei aber nicht explizit über seine aktuellen Arbeitgeber gesprochen. «Was ich in den letzten 14 Jahren mitbekommen habe - Ibuprofen wird wie Smarties gegessen», sagte Subotic in dem mit dem Recherchezentrum «Correctiv» entstandenen Film. Die Vereine stünden unter Druck, die Spieler schnell fit zu kriegen, meinte der 31-Jährige.