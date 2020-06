Union sammelt Punkt für Punkt für großes Ziel

Noch gab es für den 1. FC Union Berlin seit dem Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga in fünf Partien keinen Sieg. Doch das 1:1 gegen Schalke 04 und ein Restprogramm mit zwei Heimspielen gegen direkte Konkurrenten machen den Eisernen Hoffnung auf das große Ziel Klassenerhalt. «Wir haben den Willen, dieses Kunststück fertig zu bringen und in der Liga zu bleiben. Das haben uns nicht viele zugetraut. Wir sind immer noch gut im Rennen», sagte Trainer Urs Fischer, der das Remis am Sonntag als weiteren Schritt sah.

Nach dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Samstag kommt Paderborn am Dienstag kommender Woche ins Stadion An der Alten Försterei. Anschließend geht es für Union am 20. Juni zu 1899 Hoffenheim, bevor Düsseldorf am 27. Juni zum Saisonabschluss in Berlin gastiert. Einen finalen Showdown am letzten Spieltag würde Union gerne vermeiden.