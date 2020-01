Subotic durch soziales Engagement «souveräner» im Fußball

Verteidiger Neven Subotic von Bundesligist 1. FC Union Berlin sieht in seinem sozialen Engagement auch einen Gewinn für die Arbeit als Fußballprofi.

«Der entscheidende Punkt für einen Verein sollte doch meine Leistung sein»

In seiner Profikarriere sei sein Einsatz abseits des Platzes schon einmal von einem Verein thematisiert worden, berichtete Subotic. «Der entscheidende Punkt für einen Verein sollte doch meine Leistung sein», betonte er. «Ich glaube, die zeigt, dass meine Stiftungsarbeit meiner Karriere eher geholfen hat, auf jeden Fall hat sie ihr nicht geschadet, weil ich souveräner an das Ganze herangehe.» Der frühere Abwehrspieler von Borussia Dortmund war vor dieser Saison zu Union gewechselt und absolvierte in der Hinrunde elf Partien von Beginn an.