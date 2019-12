Gikiewicz zurück im Einzeltraining

Rafal Gikiewicz vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin geht die Vorbereitung auf das nächste Spiel vorsichtig an.

Nach seiner Knieverletzung im Auswärtsspiel bei Schalke 04 (1:2) trainierte der Torhüter am Dienstag beim ersten Training im Hinblick auf das Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) lediglich individuell. Nach einer Stunde mit Reha-Trainer Christopher Busse verließ der Pole den Platz, soll aber am Mittwoch oder Donnerstag wieder voll dabei sein.