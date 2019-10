Union räumt Probleme mit Schwarzmarkt-Tickets ein

Aufsteiger 1. FC Union Berlin bereitet der Ticket-Schwarzmarkt für die Heimspiele in der Fußball-Bundesliga zunehmend Schwierigkeiten.

«Das Problem ist für uns natürlich, dass viel, viel mehr Menschen gerne unsere Spiele sehen würden, als in unser Stadion passen», sagte Vereinssprecher Christian Arbeit am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin und ergänzte: «Wir versuchen, jedem dieser Schwarzmarktangebote nachzugehen, zum Teil auch juristisch. Das gelingt uns oft, aber nicht immer.»