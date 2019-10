Mitgliederversammlung von Union Berlin am 27. November

In die zuletzt in der Regel für Mitgliederversammlungen genutzte Ballspielhalle an der Hämmerlingstraße in Sichtweite des Stadions An der Alten Försterei in Köpenick passen nur rund 1300 Menschen. In die Verti Music Hall würden bei Bestuhlung dagegen über 2000 Teilnehmer passen, mit denen der Erstligist ungefähr rechnet. Das teilte ein Vereinssprecher auf Anfrage mit.