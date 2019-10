Nach Sperre: Polter will sich gegen Dresden zeigen

Der zuletzt in der Fußball-Bundesliga gesperrte Sebastian Polter vom 1. FC Union Berlin kann in der Länderspielpause Spielpraxis sammeln.

«Ich finde es geil, mich wieder zeigen zu können. Auch in solchen Spielen muss man sich beweisen. Es sind Ferien, einige Zuschauer werden sicher kommen», sagte der Angreifer vor dem Testspiel gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden am Donnerstag im Stadion an der Alten Försterei (14.00 Uhr). Union rechnet mit vierstelligen Kulisse, Kinder bis einschließlich zwölf Jahre haben freien Eintritt.