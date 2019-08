Bundesligapremiere gegen Leipzig: Union vor Herausforderung

Endlich! Der Traum wird wahr. Nach vielen turbulenten Jahren und einigen erfolglosen Versuchen in Liga zwei darf der 1. FC Union sein erstes Spiel in der Fußball-Bundesliga bestreiten. Die Premiere hat gleich mehrere ganz spezielle Aspekte.

Berlin (dpa) - Für den Aufsteiger 1. FC Union Berlin steht am Sonntag (18.00 Uhr) im heimischen Stadion An der Alten Försterei eine Premiere an. Als 56. Bundesligist empfangen die Köpenicker RB Leipzig. Es soll ein Festtag werden für die Eisernen.