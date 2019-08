Zu hohe Nachfrage: Union verlost Mitglieder-Tickets

Fußball-Erstligist 1. FC Union Berlin beschreitet neue Wege bei der Ticketvergabe.

Da der Aufsteiger die Nachfrage nach Eintrittskarten für Spiele der 1. Bundesliga nicht decken kann, geht der Verein für das zweite Heimspiel am 31. August gegen Borussia Dortmund zu einem Losverfahren der zur Verfügung stehenenden 5500 Mitgliedertickets über.

«Mit Hilfe dieses Verfahrens werden insbesondere die zeitlichen Abläufe deutlich entzerrt, so dass mehr Union-Mitglieder die Chance haben, sich um eine Eintrittskarte für das Spiel zu bemühen. Darüber hinaus ist die Erfolgschance nicht mehr von technischen Rahmenbedingungen abhängig», teilte Union am Mittwoch mit. Das Stadion An der Alten Försterei verfügt lediglich über 22 102 Plätze.