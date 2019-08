Ex-Unioner Mattuschka ist optimistisch

Der frühere Fußball-Profi Torsten Mattuschka spricht seinem früheren Verein 1. FC Union Berlin Mut für die Premieren-Saison in der Bundesliga zu.

«Viele sagen: Im Normalfall steigt Union ab. Aber was ist im Fußball schon normal? Man hat es doch in der vergangenen Saison am Beispiel Fortuna Düsseldorf gesehen», sagte die Union-Legende im «Kicker».