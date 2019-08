Christopher Trimmel bleibt Kapitän

Der österreichische Fußballprofi Christopher Trimmel bleibt die Nummer eins bei Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin. Das verkündete Trainer Urs Fischer am Freitag bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt.

Die Berliner treten in der ersten DFB-Pokalrunde am Sonntag (15.30 Uhr) bei Regionalligist Germania Halberstadt an, bevor eine Woche später zum Bundesliga-Debüt RB Leipzig ins Stadion An der Alten Försterei kommt.