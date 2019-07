Unions Florian Hübner trainiert individuell

Florian Hübner vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union kann auch nach zwei freien Trainingstagen noch nicht mit der Mannschaft gemeinsam trainieren.

Der Verteidiger laboriert noch an Knieproblemen und musste am Dienstag individuell am Rande des Trainingsplatzes arbeiten. Dagegen bestritt Innenverteidiger Neven Subotic erneut ein volles Mannschaftstraining ohne Probleme. Vom 35-Mann-Kader fehlten drei Spieler am Dienstagvormittag ganz. Rechtsverteidiger Julian Ryerson (Wadenprobleme) trainierte im Kabinenbereich. Innenverteidiger Marvin Friedrich und Mittelfeldspieler Christian Gentner weilten bei sportmedizinischen Untersuchungen, die vor einer Saison obligatorisch sind. Bei beiden standen diese noch aus.