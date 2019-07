Subotic: «Schwierigste Aufgabe meiner Karriere»

Für Neven Subotic ist es eine «Umstellung». Statt um Titel wie im Großteil seiner Karriere geht es für den Neuzugang beim 1. FC Union gegen den Abstieg. Auf seinen Ex-Club hat er immer noch ein Auge.

Berlin (dpa/bb) - Neuzugang Neven Subotic sieht die Mission Nicht-Abstieg mit Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin als seine womöglich größte sportliche Herausforderung an. «Das ist für mich eine Premiere. Es wird eine Umstellung sein. Wir werden nicht so viele Spiele gewinnen, wie ich es gewohnt bin», sagte der 30 Jahre alte Innenverteidiger der «Bild am Sonntag» und «B.Z. am Sonntag». «Der Klassenerhalt wird vielleicht die schwierigste Aufgabe meiner Karriere. Umso größer wird die Freude, wenn es klappt.»