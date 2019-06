Derby zwischen Hertha und Union Anfang November

Das geht aus dem am Freitag von der Deutschen Fußball-Liga veröffentlichten Spielplan hervor. Das Duell am zehnten Spieltag findet bei Union im Stadion An der Alten Försterei statt. In der Rückrunde treffen die beiden Hauptstadtclubs am 27. Spieltag zwischen dem 20. und 22. März 2020 im Olympiastadion aufeinander. Die zeitgenauen Ansetzungen folgen erst zu einem späteren Zeitpunkt.