Union startet Ende Juni in die Bundesliga-Vorbereitung

Aufsteiger 1. FC Union Berlin startet am 29. Juni in die Vorbereitung auf die erste Saison in der Fußball-Bundesliga. Nach der Sommerpause geht es erst einmal nach Brandenburg.

Nach der Saisoneröffnung am 6. Juli mit einem Freundschaftsspiel gegen den dänischen Club Bröndby IF im Stadion An der Alten Försterei ist vom 8. bis 18 Juli das Sommer-Trainingslager in Windischgarsten in Oberösterreich angesetzt. In der Alpenrepublik wird es am 13. Juli gegen den FC Blau-Weiß Linz und vier Tage später gegen den First Vienna FC weitere Testspiele für den Bundesliga-Neuling geben.