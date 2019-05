Großer Andrang von Union-Fans beim Public Viewing in Berlin

Mehrere tausend Fans des 1. FC Union haben sich am Stadion An der Alten Försterei in Berlin auf das Aufstiegsfinale zum Ende der Zweitliga-Saison eingestimmt. Bei bestem Fußballwetter verfolgten die Anhänger der Köpenicker beim Public Viewing die Auswärtspartie am Sonntag beim VfL Bochum. Kurz vor dem Anpfiff gab es noch lange Schlangen vor den Eingängen. Angesichts des großen Andrangs durften Fans auch auf die Stadion-Tribüne auf der Waldseite und schauten die Partie auf der Anzeigetafel.

© dpa

Ins Revier begleiteten offiziell 5100 Union-Fans ihr Team. «Das ist positiv. Genau diese Unterstützung brauchst du», sagte Trainer Urs Fischer vor dem Anpfiff bei Sky. «In solchen Spielen brauchst du den zwölften Mann. Er ist hier vertreten, und auch An der Alten Försterei.»

Für den ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte muss der Hauptstadtclub in Bochum gewinnen und darauf hoffen, dass dem SC Paderborn bei der SG Dynamo Dresden kein Sieg gelingt. Sollte Union auf dem dritten Tabellenplatz bleiben, ginge es in der Relegation gegen den Bundesliga-16. VfB Stuttgart.