Union mit großer Aufstiegschance

Dieser Sieg gibt Mut für den Endspurt im Aufstiegsrennen. Nach dem 2:0 gegen den HSV geht der 1. FC Union mit neuem Selbstbewusstsein ins Saisonfinale. Das Restprogramm spricht für die Berliner.

Die Hochrechnung für den ersehnten Weg in die Bundesliga ist relativ simpel. Durch den Sprung auf Platz drei hat der 1. FC Union Berlin im Aufstiegs-Endspurt zumindest das Erreichen der Relegation wieder in eigener Hand - und darf sogar auf mehr hoffen. «Wenn wir jedes Spiel so spielen, sind wir minimal Dritter», frohlockte Keeper Rafal Gikiewicz nach dem elementar wichtigen 2:0-Erfolg über den direkten Konkurrenten Hamburger SV. Die ganze Fußball-Saison sei wie ein Marathon, «jetzt sind es sind noch drei Sprints.»

Diese anstehenden Kurzstreckenläufe erscheinen dabei durchaus machbar. In den beiden Auswärtspartien beim SV Darmstadt 98 an diesem Sonntag und beim VfL Bochum am letzten Spieltag stehen Duelle mit Kontrahenten an, für die es tabellarisch um nicht mehr viel geht. Im letzten Heimspiel ist Abstiegskandidat 1. FC Magdeburg zu Gast.