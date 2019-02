Union setzt gegen Bielefeld auf Heimstärke

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin ist zu Hause eine Macht. Auch im nächsten Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld gehen die Spieler von Trainer Urs Fischer als Favorit ins Rennen.

Beim Wiedersehen mit dem langjährigen Union-Trainer Uwe Neuhaus können die Berliner auch wieder auf ihre Heimstärke setzen. Die Mannschaft ist im Stadion An der Alten Försterei seit 18 Heimspielen unbesiegt. Zudem gab es gegen Arminia in acht Zweitligapartien bei fünf Siegen und drei Unentschieden noch keine einzige Niederlage.

Fischer trainiert Union seit dem Sommer 2018. Ist es denkbar, dass auch er so lange wie Neuhaus als Trainer in Köpenick bleiben wird? «Vorstellen kann ich mir vieles. Ich weiß aber schon, wie schnelllebig das Fußball-Geschäft ist. Manchmal geschehen Dinge in kürzester Zeit, die man nicht in seinen Überlegungen hatte. Ich weiß, dass Uwe Neuhaus sieben Jahre lang bei Union Trainer war», erklärte Fischer.