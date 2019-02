Union vor Tabellen-Schlusslicht gewarnt: Auswärts siegen

Mit Respekt reist der 1. FC Union zum Tabellenletzten MSV Duisburg. Die jüngsten Auswärtsresultate der Berliner in Liga zwei gestatten keine Unterschätzung. Gewarnt sind die Eisernen auch durch das Hinspiel: Da gelang erst in der Nachspielzeit der 2:2-Ausgleich.

Berlin (dpa) - Für den 1. FC Union steht am Samstag (13.00 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga das dritte Auswärtsspiel der Rückrunde auf dem Programm. Die beiden bisherigen bei Erzgebirge Aue (0:3) und beim FC St. Pauli (2:3) gingen verloren, obwohl die Köpenicker jeweils ein Plus an Spielanteilen und Chancen besaßen.