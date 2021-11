«Geiles Derby»: Herthas Stark erwartet kampfintensives Spiel

Niklas Stark von Hertha BSC freut sich auf das insgesamt fünfte Derby mit dem 1. FC Union in der Fußball-Bundesliga.

«Es kann ein knappes Spiel werden, es wird ein kampfintensives Derby werden. Nicht nur, weil es ein Derby ist, sondern, weil beide Mannschaften so eingestellt sind, dass sie über Kompaktheit und Kampf kommen», sagte der Verteidiger am Mittwoch (17. November 2021) vor dem Spiel am Samstag im Stadion An der Alten Försterei (18.30 Uhr/Sky). Sicher ist der Verteidiger, der den gesperrten Spielführer Dedryck Boyata als Kapitän vertreten wird: «Es wird ein geiles Derby.»

Den zweimaligen Nationalspieler hat ein wenig die Länderspielpause gestört, da dadurch auch die Vorbereitung auf die Partie durch insgesamt acht fehlende Nationalspieler behindert wurde. Insgesamt aber hat der 26-Jährige eine aufsteigende Tendenz beim Team ausgemacht. «Wir haben in den letzten Spielen schon eine gewisse Kompaktheit an den Tag gelegt. Daran ist festzuhalten und wenn wir unsere Stärken ausspielen, werden wir auch drei Punkte holen», schickte Stark ein Kampfansage in Richtung Köpenick.

Diese Kompaktheit sei zu Saisonbeginn auch bedingt durch die zahlreichen Ab- und Zugänge nicht vorhanden gewesen. «Wir hatten am Anfang nicht das Konstrukt gehabt, das wir jetzt gefunden haben. Im Moment jeder weiß, was er zu tun hat», sagte Stark. Zuvor habe man sich auf neue Spieler einstellen müssen. «Auch die Abstände müssen passen, das braucht Zeit. Jetzt haben wir uns gefunden, es fühlt sich auch besser an auf dem Platz.» Das bessere Gefühl auf dem Platz wirke sich auch auf die Stimmung in der Kabine aus. «Man ist besser drauf», sagte Stark, der sich als Kapitän am Samstag aber keine Brandrede zurechtgelegt hat: «Für das Derby ist keine Extramotivation nötig.»