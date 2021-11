Union gegen Hertha: Berliner Derby mit vollen Zuschauerrängen

Nach einem Bescheid der Senatsverwaltung für Inneres und Sport findet die Partie am Samstag im Stadion An der Alten Försterei (20. November 2021, 18.30 Uhr/Sky) unter 2G-Bedingungen ohne Zuschauerbeschränkung statt, wie die Senatsverwaltung am Dienstagabend mitteilte. Somit können 22 011 Zuschauer die Partie des zwölften Spieltages verfolgen.