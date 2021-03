Dardais Wunsch: Für «die nächsten 10, 15 Jahre Derby»

«Wir müssen zusammen die nächsten 10, 15 Jahre Derby-Geschichte schreiben», sagte der Trainer von Hertha BSC vor dem Gastspiel seines Clubs am Sonntag (04. April 2021) in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Union . Das sei für alle gut in Berlin. «Sie machen richtig gute Arbeit. Für sie ist wichtig, sie müssen die nächsten zehn Jahre obenbleiben und auch internationale Erfahrung sammeln. Wie wir auch», erklärte Dardai zur Entwicklung des Lokalrivalen aus Köpenick.