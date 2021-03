In Berlin wird in Kooperation der Proficlubs aus verschiedenen Teamsportarten mit der Senatsverwaltung die Rückkehr von Fans bei drei Testevents vorbereitet. Den Auftakt sollen die Berlin Volleys im Playoff-Spiel der Volleyball-Bundesliga gegen Düren am Mittwoch in der Max-Schmeling-Halle machen. Im Fußball steht ein Heimspiel von Union auf der Projekt-Liste. Die nächste Bundesliga-Partie im Stadion an der Alten Försterei ist das Duell gegen Hertha BSC am 4. April 2021 (18.00 Uhr/Sky).