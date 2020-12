Mattuschka: Große Derby-Emotionen fehlen ohne Fans

Auch diese Partie zum Auftakt des zehnten Spieltags der Fußball-Bundesliga am Freitag (04. Dezember 2020) wird wegen der Maßnahmen zur Corona-Pandemie ohne Zuschauer im riesigen Olympiastadion angepfiffen. «Normalerweise läufst du in einen Kessel ein, wo 74 000 Leute richtig Alarm machen, und du bekommst eine Gänsehaut», sagte die 40 Jahre alte Union-Legende Mattuschka in einem Doppelinterview der «Berliner Zeitung» (Donnerstag) zusammen mit Karsten Heine, der einst die Eisernen wie auch Hertha trainierte. «Jetzt aber siehst du nur leere Sitze», ergänzte Mattuschka. Das Derby sei ein spezielles Spiel mit einem eigenen Flair, sagte Mattuschka. «Dennoch fehlen die großen Emotionen, das, was den Fußball ausmacht», sagte er und tippte auf einen 3:1-Sieg der Köpenicker. Heine indes legte sich auf ein 2:2 fest.