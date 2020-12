Fischer mutig zum Derby: «Es sind Emotionen»

Die leeren Ränge im Olympiastadion können Urs Fischers Vorfreude auf das Derby nicht trüben, geschweige denn sie ihm nehmen.

«Ich glaube, der Wert bleibt gleich, ob Zuschauer anwesend sind oder nicht. Es ist ein Derby, es sind Emotionen», sagte der Trainer des 1. FC Union Berlin am 02. Dezember 2020 bei der Pressekonferenz zu dem ewig jungen Stadtduell bei Hertha BSC. «Es geht um eine gesunde Rivalität und wichtige Punkte, die uns helfen können, unserem Ziel näher zu kommen», betonte der 54 Jahre alte Schweizer.

Geisterspiel am Freitag im Berliner Olympiastadion

Die Partie wird aufgrund der Maßnahmen gegen das Coronavirus wie schon das Spiel im Mai bei der Hertha ohne Zuschauer am Freitagabend (04. Dezember 2020) stattfinden. Die Unioner belegen aktuell in ihrem zweiten Jahr in der Fußball-Bundesliga den sechsten Platz und haben acht Punkte mehr geholt als die Hertha auf Rang 13.