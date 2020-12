Labbadia fehlt Derby-Atmosphäre: Respekt vor Max Kruse

Richtige Derby-Stimmung will bei Bruno Labbadia nicht aufkommen.

«Es wäre fantastisch, wenn wir ein volles Stadion hätten, weil du dann selbst ganz anders hinfieberst, weil auch die ganze Stadt mitfiebert. So bekommt man ganz, ganz wenig mit», sagte der Trainer von Hertha BSC am Montag (30. November 2020). Die Corona-Krise macht auch die emotionale Einstimmung auf das Stadtduell mit dem 1. FC Union am Freitag (20.45 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga schwieriger.