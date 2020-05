Derby live im TV: Dazn überträgt Hertha gegen Union

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird es in Berlin kein Public Viewing in Sportsbars oder Fußballkneipen geben. Reine Schankwirtschaften, also Bars und Kneipen, müssen nach wie vor geschlossen bleiben. Die Polizei wird in jedem Fall «im gesamten Stadtgebiet und insbesondere an szenetypischen Örtlichkeiten präsent sein» und auch die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie konsequent umsetzen.