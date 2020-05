Hertha-Fans: Werden Geister-Derby nicht unterstützen

Ein großer Teil der Hertha-Fans lehnt die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga unter den derzeitigen Bedingungen auch nach dem ersten Geister-Spieltag strikt ab.

Keine Zaunfahnen oder Spruchbänder von der Vereinigung der Hertha-Fans

So werde man die Geisterspiele, die in der Corona-Krise nach einem strikten Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga ablaufen, auch nicht mittels Zaunfahnen, Spruchbändern oder anderen Stilmitteln unterstützen. «Wir konnten sie nicht verhindern, aber wir werden in keinster Weise an ihnen teilnehmen», betonte die Vereinigung der Hertha-Fans.