Dardai erfolgreich als Pädagoge: Ekkelenkamp löst Blockade

Erst sträubte sich Pal Dardai ein wenig, über den Tore-Joker und Matchwinner zu sprechen. Doch das Glänzen in den Augen des Hertha-Trainers verriet, schon nach ganz kurzer Zeit hat Jurgen Ekkelenkamp den Ungarn überzeugt und begeistert. «Gleich nach dem ersten Training habe ich gesagt: Er ist ein exzellenter Fußballer», berichtete Dardai am späten Freitagabend.

Erst nach einer Stunde hatte Dardai den Neuzugang von Ajax Amsterdam zum Start des 5. Liga-Spieltages auf den Rasen gelassen. Was Ekkelenkamp gar nicht begeisterte: «Ich war nicht sehr froh, auf der Bank zu sitzen», gestand der Neue. Denn er wählte den Weg nach Berlin, um gerade das Kapitel Ersatzspieler zu beenden. Bei Ajax hatte er 2017 schon als 17-Jähriger in der 1. Liga debütiert, doch seitdem kam er nur zu 25 Spielen in der Eredivisie, einem Einsatz in der Europa League und zwei Minuten in der Champions League.