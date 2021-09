Bobic rüffelt Trainer Dardai und verteidigt Transferpolitik

Fredi Bobic nutzte die eigens anberaumte Pressekonferenz. Der für den Kader verantwortliche Sport-Geschäftsführer verteidigte die Transfers der zurückliegenden Wechselperiode, vor allem die zahlreichen Abgänger. «Wir haben die Spieler abgegeben, von denen gesagt wurde, dass sie das Trikot nicht so getragen haben, wie sie sollten», sagte Bobic.

Sie hätten dafür Spieler geholt, «die Erfahrung haben gepaart mit jungen Spielern, die sehr gerne für Hertha BSC spielen und es als Riesenchance sehen, sich hier entwickeln zu können.» Dass keine großen Namen unter den Neuzugängen sind, interessiert Bobic dabei nicht besonders. «Bekannte Namen hattet ihr doch zwei Jahre gehabt», konterte der ehemalige Angreifer am Donnerstag in einer Medienrunde. Matheus Cunha, Jhon Cordoba, Dodi Lukebakio oder auch Javairo Dilrosun verließen unter anderem den Verein für teilweise viel Geld. Zahl und Namen der Neuzugänge sind eher überschaubar.

Allerdings hatte Sportdirektor Arne Friedrich nach dem Transferschluss auch schon eingeräumt: «Nicht alles, was wir uns vorgenommen haben, konnten wir am Ende realisieren, aus den verschiedensten Gründen.» In einem Fall reichte einfach die Zeit nicht aus. «Um 17.00 Uhr wusste ich, dass wir es nicht schaffen», erklärte Bobic.